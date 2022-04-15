Корки у 80 кілометрів: вантажівки з РФ не можуть виїхати з ЄС до початку дії санкцій

Російські вантажівки застрягли в довгих чергах, щоб виїхати з Польщі, оскільки опівночі 16 квітня вступає в силу заборона на їхнє перебування на території блоку в рамках п’ятого санкційного пакету проти РФ.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що вантажівки перебувають в корку понад 40 км і чекають від 3 до 10 днів. Проте як розповів керівник польського торгового органу для польських транспортних груп, Ян Бучек, черга на прикордонному переході Корощин з Білоруссю досягла 80 км.

"Неможливо зробити так, аби білоруські та російські вантажівки залишили територію Польщі до завтра", – сказав він.

Згідно з даними Управління національних доходів Польщі, у п’ятницю вранці на переході "Корощин" вантажівки очікували 33 години, а на більш північному пункті пропуску "Бобровники" — 56 годин. Оператори перевезень повідомляють також про черги на пунктах перетину кордону в Литві та Латвії.

Оскільки митники ретельно перевіряють транспортні засоби, що перетинають кордон, тисячі транспортних засобів можуть не встигнути перетнути кордон до півночі і ризикують бути арештованими.

За оцінками Олександра Куушинов, керівника компанії Gurtam, яка надає програмне забезпечення для GPS-відстеження автопарку, близько 10 тисяч російських та білоруських транспортних засобів досі перебувають в ЄС. "Ці машини не повернуться в Росію найближчими днями", – зазначив він.

Бучек, натомість, зауважив, що близько 3000 польських вантажівок у Білорусі та Росії ризикують потрапити під реакцію російських та білоруських вантажівок, які чекають на кордоні.

"Ми повинні шукати безпечне рішення, адже будь-який агресивний крок Європи проти російських та білоруських вантажівок на кордоні миттєво викличе відплату нашим вантажівкам, які знаходяться в дорозі або повертаються з таких ринків, як Монголія, Казахстан та Узбекистан, " – додав він.