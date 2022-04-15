Міжнародні перевізники відмовляються везти російські товари

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Великі міжнародні перевізники з відмовляються мати справу з російськими товарами і постачати їх.

Про це повідомляє кремлівські ЗМІ РИА з посиланням на коментар пресслужби російського Мінпромторгу.

Там заявили, що наразі фіксують "певні складнощі, зумовлені відмовою від співпраці з боку низки великих міжнародних перевізників". Переважно йдеться про країни Євросоюзу, який раніше заборонив в'їзд вантажівок з російськими номерами.

Крім того, європейські страхові компанії відмовляються покривати ризики для машин з ЄС на території Росії.

Раніше у російському відомстві зазначають, що міжнародні логістичні компанії відмовляються постачати російські мінеральні добрива.

Нагадуємо:

Євросоюз 8 квітня опублікував п’ятий пакет санкцій, який містить вугільне ембарго, що запрацює з серпня, а також закриття портів для російських кораблів з низкою винятків. Також йшлося про заборону роботи російських та білоруських автотранспортних операторів, що заблокує їхні вантажні перевезення автомобільним транспортом в межах ЄС, у тому числі транзитом.