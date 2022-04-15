Всі розділи
Укр / Рус

Міжнародні перевізники відмовляються везти російські товари

П'ятниця, 15 квітня 2022, 09:58
 
getty images

Великі міжнародні перевізники з відмовляються мати справу з російськими товарами і постачати їх.

Про це повідомляє кремлівські ЗМІ РИА з посиланням на коментар пресслужби російського Мінпромторгу.

Там заявили, що наразі фіксують "певні складнощі, зумовлені відмовою від співпраці з боку низки великих міжнародних перевізників". Переважно йдеться про країни Євросоюзу, який раніше заборонив в'їзд вантажівок з російськими номерами.

Крім того, європейські страхові компанії відмовляються покривати ризики для машин з ЄС на території Росії.

Раніше у російському відомстві зазначають, що міжнародні логістичні компанії відмовляються постачати російські мінеральні добрива.

Нагадуємо:

Євросоюз 8 квітня опублікував п’ятий пакет санкцій, який містить вугільне ембарго, що запрацює з серпня, а також закриття портів для російських кораблів з низкою винятків. Також йшлося про заборону роботи російських та білоруських автотранспортних операторів, що заблокує їхні вантажні перевезення автомобільним транспортом в межах ЄС, у тому числі транзитом. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

РФ санкції
Матеріали за темою
Росіяни вивели з банків майже 10 мільярдів доларів в березні 14 квітня 2022, 21:51
Російсько-британська Petropavlovsk може продати свої "дочки" і залишити інвесторів з нічим 14 квітня 2022, 13:30
Виробник Durex та Strepsils остаточно йде з Росії 13 квітня 2022, 19:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті