Moody's: РФ увійде в дефолт 4 травня, якщо не виплатить борг в доларах

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Якщо Росія не виплатить свої зовнішні борги в належній валюті до 4 травня це означатиме дефолт емітента.

Про це повідомляє міжнародне кредитне агентство Moody's.

Зазначається, що виплата Росією за двома облігаціями зі строком погашення в 2022 і 2042 роках в рублях, а не в доларах, є зміною умов платежу щодо початкових контрактів за облігаціями, і тому може вважатися дефолтом. У РФ є час до 4 травня, тобто до кінця пільгового (грейс) періоду, аби виконати умови контрактів.

Облігаційні контракти не передбачають погашення в будь-якій іншій валюті, крім доларів. Хоча після анексії українського Криму РФ почала готуватися до жорстких санкцій і з 2018 року випускала єврооблігації з рублевою опцією погашення за виняткових умов, це не стосується бондів Росія-2022 та Росія-2042.

Як зазначає Moody's, ці випуски можуть дозволяти погашення лише в інших твердих валютах (долар, євро, фунт або швейцарський франк). Moody's вважає, що "інвестори не отримали контрактну обіцянку в іноземній валюті в день сплати".