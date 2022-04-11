Падение российских компаний и приближение дефолта РФ: итоги на экономическом фронте

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Экономический фронт войны с агрессором в настоящее время не бурлит тем количеством событий, которое наблюдалось в первый месяц после вторжения России. Десятки компаний, закрывающих магазины, все новые санкции и запреты против РФ трансформировались в следующий этап спецоперации по освобождению российской экономики от прогресса.

Кто-то из компаний переосмысливает свое решение и полностью разрывает связи с РФ. Тем временем украинский дипломатический фронт постоянно работает над тем, чтобы страны-партнеры пошли на действительно жесткие меры, которые бы остановили войну.

Но, несмотря на замедление количества событий на временной промежуток, агрессор начинает ощущать последствия февральских санкций. Прежде всего – замороженные резервы.

Дефолтное домино

Из-за санкций стран Запада и Японии Россия осталась без 60% своих золотовалютных резервов. Это 350 млрд долларов в эквиваленте, замороженных в локациях по всему миру, и которыми агрессор больше не может пользоваться.

В частности, чтобы выплачивать иностранным инвесторам долги. И вот 6 апреля настал день Х, когда РФ впервые не смогла рассчитаться по своему внешнему суверенному долгу. Хотя страна считает, что выплата в рублях считается "исполнением", цивилизованный мир соблюдает условия контрактов и такие переводы не признает.

В этот день для РФ начался отсчет к дефолту, ведь у страны до сих пор есть время до начала мая все же выплатить средства в долларах, как того требуют инвесторы. Но делать это она вряд ли будет – из заблокированных резервов получить невозможно, а миллиарды за поставки газа и нефти в ЕС приходится сжигать в поддержку рубля и биржи.

Уже через несколько дней рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг России в иностранной валюте с CC/C до SD/SD, что означает дефолт по внешнему долгу. А РФ уже готова судиться с мероприятием, которое "искусственно заставляет ее объявить дефолт". Но специалисты понимают, что такой сценарий теперь почти неизбежен.

Это понимает и Россия, которая в ближайший год не собирается выходить ни на внешние, ни на внутренние рынки заимствования. Там говорят, что у страны "нет необходимости занимать на рынках", но подчеркивают "космическую" стоимость таких ссуд, ведь по рыночным ставкам заемщиков нет.

Дефолт сегодня объявила "Российская железная дорога", которая не оплатила свои проценты в прошлом месяце: купон, который необходимо было выплатить 14 марта, так и не дошел до инвесторов до конца 10-дневного льготного периода. Еще в конце марта такое "домино" дефолтов начала "Северсталь".

Кроме того, крупнейший мировой производитель алмазов – российская "Алроса" – уже заявила, что не сможет выплатить в срок проценты по долларовым еврооблигациям со сроком погашения в 2024 году из-за санкций.

Инвесторы бегут с деньгами

Инвестиционный климат у врага по понятным причинам переживает свои не самые лучшие времена. В цифрах это выглядит как 64,2 млрд. долларов, которые инвесторы вывели из России в первом квартале года. Началось это раньше времени – еще до фактического нападения на Украину, а на одних слухах об этом.

Для сравнения, в прошлом году за первый квартал чистый отток составил 17,5 млрд. млрд. за аналогичный период прошлого года, а по итогам всего 2021 года - 72,6 млрд. долларов.

А для оставшихся инвесторов найти офис может быть проблематично – стоимость строительных и отделочных материалов в сегменте офисного рынка увеличилась на 30-49%. Девелоперы вынуждены замораживать часть проектов. Причина заключается в санкциях, которые сделали любые ссуды очень дорогой, нарушили логистику и повлекли за собой дефициты ряда позиций.

И к новостям санкций: Еврокомиссия добавила 21 российскую авиакомпанию в список перевозчиков, которым запрещено работать на территории блока после того, как Россия вложила самолеты в 10 млрд долларов. А из-за санкций на российские банки часть россиян потеряли свои акции иностранных компаний, которые должны были передать третьей стороне, которая не находится под санкциями.

Цены растут – бизнес закрывается

В результате мощного санкционного шока рост цен за месяц войны в России побил антирекорд страны в 1999 году. Месячная инфляция в марте составила 7,6%, а год к году – 16,7%. Больше всего россияне почувствовали это по сахару, овощам и фруктам, крупам, макаронам и маслу в продуктовой корзине, а также по электронике и технике, строительным материалам и бытовой химии.

Из-за роста цен российский бизнес уже говорит о сокращении. К примеру, российские СТО массово сообщают о слишком высокой цене на комплектующие для ремонта иномарок и перспективы закрытия примерно 7600 официальных пунктов обслуживания.

Россиянам приходится понемногу закрывать бизнес, ориентированный на импорт и из-за отсутствия поставок. Владелец российской сети магазинов британской косметики Lush закрывает 17 из 48 точек и увольняет 200 из 500 сотрудников, а завод УАЗ отправляет около 10000 работников завода в более длительный отпуск.

Как ни странно, к выходу из россии компании до сих пор побуждают санкции, даже такие "беззубые", как в пятом пакете от ЕС. Из-за запрета передавать технологии связанным с российскими властями операторам связи, для "Ростелеком" упустил возможность использовать оборудование Ericsson и Nokia. И буквально после выходных компания Ericsson объявила о полном выходе из России.

Пока одни иностранные компании только принимают решение об ограничении сделок со страной-агрессором, другие уже понемногу продают или готовятся продать свой российский бизнес. Среди них французская банковская группа Societe Generale, производитель сантехники Cersanit и сеть строительных гипермаркетов ОВІ.