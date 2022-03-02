СМИ: госбанк Индии не будет обрабатывать транзакции с российскими подсанкионными компаниями
Государственный банк Индии не будет обрабатывать какие-либо транзакции с участием российских организаций, на которые распространяются международные санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину.
Об этом говорится в письме, с которым ознакомилось агентство Reuters.
"Никакие транзакции с участием юридических лиц, банков, портов или судов, фигурирующих в санкционном списке США, Европейского союза или Организации Объединенных Наций, не должны обрабатываться независимо от валюты транзакции", - говорится в письме, направленным клиентам.
Напоминаем:
Индия, имеющая тесные торговые и оборонные связи с Россией, до сих пор публично не осуждала агрессию РФ против Украины, но призывала к прекращению насилия и к дипломатии.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua