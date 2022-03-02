ЗМІ: держбанк Індії не оброблятиме транзакції з російськими підсанційними компаніями

Державний банк Індії не оброблятиме будь-які транзакції за участю російських організацій, на які поширюються міжнародні санкції, введені проти Росії після її вторгнення в Україну.

Про це йдеться у листі, з яким ознайомилося агентство Reuters.

"Ніякі транзакції за участю юридичних осіб, банків, портів або судів, що фігурують у списку санкцій США, Європейського союзу або Організації Об'єднаних Націй, не повинні оброблятися незалежно від валюти транзакції", - йдеться в листі, надісланому клієнтам.

Нагадуємо:

Індія, яка має тісні торговельні та оборонні зв'язки з Росією, досі публічно не засуджувала агресію РФ проти України, але закликала до припинення насильства та дипломатії.