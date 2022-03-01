РФ выкупит акции своих же компаний на 10 миллиардов долларов

Россия планирует выкупить акции российских компаний на сумму до 10 млрд долларов (1 трлн рублей) на средства Фонда национального богатства, против которого в понедельник США ввели санкции.

Об этом сообщает Forbes Russia.

На 1 февраля объем средств на ФНБ составил 13,6 трлн рублей. Россия таким образом пытается удержать обвал своего рынка, потому что в связи с развязыванием войны против Украины российские компании оказались под санкциями и потеряли десятки иностранных инвесторов.

Капитализация крупнейших российских эмитентов упала на 80% и даже 90% за несколько дней, а индекс Мосбиржи с 21 по 25 февраля снизился на 30%. С 25 февраля торгов акциями на Мосбирже не проводится – такое решение принял российский центробанк.

В попытках удержать рынок власти оккупанта приняли также решение повысить учетную ставку с 9,5% до 20% годовых и обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки.