РФ зобов'язала експортерів продавати 80% валюти
Понеділок, 28 лютого 2022, 09:43
Російська Федерація в умовах кризи, спричиненої її вторгненням в Україну, зобов’язала експортерів продавати 80% валютної виручки, аби стримати стрімкий обвал рубля.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Росії.
Рішення ухвалять у понеділок, 28 лютого.
Найважливішим сектором російської економіки є енергетичний сектор – він формує половину бюджету агресора (дані за 2021 рік). Одними з найбільших експортерів є "Газпром" та "Роснєфть".
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