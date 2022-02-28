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Укр / Рус

РФ зобов'язала експортерів продавати 80% валюти

Понеділок, 28 лютого 2022, 09:43

Російська Федерація в умовах кризи, спричиненої її вторгненням в Україну, зобов’язала експортерів продавати 80% валютної виручки, аби стримати стрімкий обвал рубля.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Росії.

Рішення ухвалять у понеділок, 28 лютого.

Найважливішим сектором російської економіки є енергетичний сектор – він формує половину бюджету агресора (дані за 2021 рік). Одними з найбільших експортерів є "Газпром" та "Роснєфть".

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Економічна правда
Укр / Рус
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