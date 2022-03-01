РФ викупить акції своїх же компаній на 10 мільярдів доларів

Росія планує викупити акції російських компаній на суму до 10 млрд доларів (1 трлн рублів) коштом Фонду національного багатства, проти якого у понеділок США ввели санкції.

Про це повідомляє Forbes Russia.

На 1 лютого обсяг коштів у ФНБ становив 13,6 трлн рублів. Росія таким чином намагається втримати обвал свого ринку, адже у зв’язку з розв’язанням війни проти України російські компанії опинилися під санкціями та втратили десятки іноземних інвесторів.

Капіталізація найбільших російських емітентів впала на 80% і навіть 90% за декілька днів, а індекс Мосбіржі з 21 до 25 лютого знизився на 30%. З 25 лютого торгів акціями на Мосбіржі не проводиться – таке рішення ухвалив російський центробанк.

У спробах втримати ринок влада окупанта ухвалила також рішення підвищити облікову ставку з 9,5% до 20% річних та зобов'язав експортерів продавати 80% валютної виручки.