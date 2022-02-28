Російський центробанк підвищив облікову ставку до 20%

Банк Росії ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 9,5% до 20% річних.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Центробанк вважає, що підвищення ключової ставки дозволить забезпечити збільшення депозитних ставок до рівнів, необхідних, щоб компенсувати девальваційні та інфляційні ризики, що зросли.

"Банк Росії ухвалюватиме подальші рішення щодо ключової ставки виходячи з оцінки ризиків з боку зовнішніх і внутрішніх умов та реакції на них фінансових ринків і з урахуванням фактичної та очікуваної динаміки інфляції щодо мети, розвитку економіки на прогнозному горизонті", – ідеться в повідомленні.

Економічна правда