Huawei, обвиняемый в мире в шпионаже, говорит, что бесплатно предоставит Украине сетевое оборудование

Дочерняя компания китайского Huawei - Huawei Ukraine - заявила, что планирует бесплатно предоставить сетевое оборудование, которое поможет предотвратить перегрузку сети из-за наплыва пользователей в западном регионе.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Также компания опровергает сообщения о том, что Huawei активно помогает России предотвращать кибератаки.

"Украина страдает от жестокой войны, и как компания, работающая в Украине более 20 лет, мы сочувствуем масштабам катастрофы и потерям, которые понес украинский народ.

В это непростое время мы выполняем свои обязательства перед клиентами и работаем с украинскими операторами для нормального функционирования сети. Наши 50 сетевых инженеров обеспечивают стабильную работу сети удаленно и продолжают помогать операторам угождать работу новых сайтов", - говорится в позиции компании.

"Также мы планируем бесплатно предоставить сетевое оборудование, которое поможет предотвратить перегрузку сети из-за наплыва пользователей в западном регионе.

Мы сделаем все возможное, чтобы помочь украинским преодолеть трудности и постоянно поддерживать качественную связь с семьей и друзьями", - добавили в Huawei Ukraine.

Отметим, что в США Huawei обвиняют в шпионаже и работе на китайские спецслужбы. Вашингтон запретил компаниям в США сотрудничать с Huawei по большинству направлений и считает компанию угрозой своей национальной безопасности.

Кроме этого, британское правительство начало консультации по поиску механизмов полного запрета оборудования Huawei в сетях 5G до конца 2027 года.

Ранее парламент Эстонии в финальном третьем чтении поддержал законопроект "об электронных коммуникациях", среди положений которого – запрет использования в стране оборудования 5G от китайской компании Huawei.

Шведские власти запретили местным операторам связи использовать оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G.

От ЭП. Заголовок изменен – дополнено о том, что Huawei обвиняют в работе на китайские спецслужбы и в шпионаже.

Экономическая правда