Huawei Ukraine безкоштовно надасть мережеве обладнання

Huawei Ukraine заявила, що планує безкоштовно надати мережеве обладнання, яке допоможе запобігти перевантаженню мережі через наплив користувачів у західному регіоні.

Про це повіомляє прес-служба компанії у Facebook.

Також компанія спростовує повідомлення про те, що Huawei активно допомагає Росії запобігати кібератакам.

"Україна страждає від жорстокої війни, і як компанія, яка працює в Україні більше 20 років, ми співчуваємо масштабам катастрофи та втратам, яких зазнав український народ.

У цей непростий час ми виконуємо свої зобов’язання перед клієнтами та працюємо з українськими операторами для нормального функціонування мережі. Наші 50 мережевих інженерів забезпечують стабільну роботу мережі віддалено та продовжують допомагати операторам надагоджувати роботу нових сайтів", - йдеться у позиції компанії.

"Також ми плануємо безкоштовно надати мережеве обладнання, яке допоможе запобігти перевантаженню мережі через наплив користувачів у західному регіоні.

Ми зробимо все можливе, щоб допомогти українцям подолати труднощі та постійно підтримувати якісний зв’язок з родиною та друзями", - додали в Huawei Ukraine.

Економічна правда