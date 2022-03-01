Украина просит удалить для россиян Telegram и заблокировать пропагандистов на Youtube

Президент Владимир Зеленский обратился к руководству Youtube и Google с призывом заблокировать пропагандистские российские СМИ в России, а также заблокировать в РФ Google Play и удалить из магазина Telegram.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Meta уже присоединилась к блокированию российских ресурсов, распространяющих ложь и дезинформацию. Когда нас поддержит YouTube?" – пишет он.

В обращении говорится о блокировании таких СМИ как Россия 24, ТАСС, Риа Новости и "многие другие" на Youtube. Украинские власти добавляют две ссылки с полным перечнем каналов, которые просят заблокировать: там есть РБК, Соловьев LIVE, Комсомольская Правда, Эхо Москвы, RT, Ведомости и другие. Полный список по ссылке.

Также Украина просит заблокировать отдельных блогеров по списку.

"Мы обращаемся к руководству Google с просьбой заблокировать российские государственные медиа, например Россия-24, не только в Украине, а прежде всего для граждан России", - пишет Федоров.

Кроме того, Зеленский обратился к Google с просьбой удалить из Google Play Store мессенджера Telegram и заблокировать россиянам доступ к Google Play.

Напоминаем:

Вице-премьер-министр Михаил Федоров обратился к платформе YouTube по блокированию пропагандистских российских СМИ, а также к Meta – по блокированию Facebook и Instagram.

Экономическая правда