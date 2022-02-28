Все разделы
Укр / Рус

Российский миллиардер Тиньков осудил вторжение РФ в Украину

Понедельник, 28 февраля 2022, 14:34

Российский миллиардер, основатель Tinkoff Bank Олег Тиньков осудил вторжение РФ в Украину.

Об этом он написал в Instagram.

"Сейчас, в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, исследование победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!", - написал Тиньков, выложив фото в кругу семьи.

Российский Forbes в 2021 году оценил состояние Тинькова в $4,7 млрд. Он занял 32 место в рейтинге "200 самых богатых бизнесменов в России".

Тиньков наиболее известен как основатель Тинькофф Банка (создан в 2006 году).

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Россия Украина война

powered by lun.ua
Материалы по теме
Абрамович по просьбе Киева помогает в украинско-российских переговорах – СМИ 28 февраля 2022, 14:08
Экономика РФ из-за санкций во втором квартале упадет на 20% – JPMorgan 28 февраля 2022, 12:48
"Упала через пять минут": украинцы положили сайт Мосбиржи 28 февраля 2022, 11:13
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте