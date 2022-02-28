Российский миллиардер Тиньков осудил вторжение РФ в Украину

Российский миллиардер, основатель Tinkoff Bank Олег Тиньков осудил вторжение РФ в Украину.

Об этом он написал в Instagram.

"Сейчас, в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, исследование победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!", - написал Тиньков, выложив фото в кругу семьи.

Российский Forbes в 2021 году оценил состояние Тинькова в $4,7 млрд. Он занял 32 место в рейтинге "200 самых богатых бизнесменов в России".

Тиньков наиболее известен как основатель Тинькофф Банка (создан в 2006 году).

Экономическая правда