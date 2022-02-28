Российский миллиардер Тиньков осудил вторжение РФ в Украину
Понедельник, 28 февраля 2022, 14:34
Российский миллиардер, основатель Tinkoff Bank Олег Тиньков осудил вторжение РФ в Украину.
Об этом он написал в Instagram.
"Сейчас, в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, исследование победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!", - написал Тиньков, выложив фото в кругу семьи.
Российский Forbes в 2021 году оценил состояние Тинькова в $4,7 млрд. Он занял 32 место в рейтинге "200 самых богатых бизнесменов в России".
Тиньков наиболее известен как основатель Тинькофф Банка (создан в 2006 году).
Экономическая правда
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