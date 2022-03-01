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Укр / Рус

"РУСАЛ" Дерипаски остановил производство на Николаевском глиноземном заводе

Вторник, 1 марта 2022, 10:59

Российская компания "РУСАЛ" временно приостановила производство на Николаевском глиноземном заводе.

Компания объяснила это решение "неизбежными логистическими и транспортными проблемами на Черном море и близлежащих территориях", передает "Интерфакс-Украина".

При этом, "РУСАЛ" не ожидает серьезных последствий для выпуска алюминия на своих предприятиях.

Николаевский завод выпускает 1,7 млн ​​т глинозема в год (около 20% от общего выпуска глинозема Русала), это второй крупнейший глиноземный актив компании.

Напомним:

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в России наступил реальный экономический кризис, не сравнимый с 2014 годом.

Дерипаска имеет актив в Украине – Николаевский глиноземный завод.

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РусАл

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