"РУСАЛ" Дерипаски остановил производство на Николаевском глиноземном заводе
Российская компания "РУСАЛ" временно приостановила производство на Николаевском глиноземном заводе.
Компания объяснила это решение "неизбежными логистическими и транспортными проблемами на Черном море и близлежащих территориях", передает "Интерфакс-Украина".
При этом, "РУСАЛ" не ожидает серьезных последствий для выпуска алюминия на своих предприятиях.
Николаевский завод выпускает 1,7 млн т глинозема в год (около 20% от общего выпуска глинозема Русала), это второй крупнейший глиноземный актив компании.
Напомним:
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в России наступил реальный экономический кризис, не сравнимый с 2014 годом.
Дерипаска имеет актив в Украине – Николаевский глиноземный завод.
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