Дерипаска: Прийшов час закінчувати цей держкапіталізм
У Росії настала реальна економічна криза, не порівнянна з 2014 роком.
Про це написав російський бізнесмен Олег Дерипаска на своїй сторінці в Telegram.
"Підйом ставки, обов'язковий продаж валюти (зараз ще згадають, що за курсом, встановленим ЦБ на дату проведення розрахунків) – це перший тест на те, за чий кошт реально буде цей банкет.
Дуже хочеться роз'яснень та виразних коментарів щодо економічної політики найближчих трьох місяців", – написав він.
Дерипаска вважає, що для виходу з кризи потрібні "реальні кризові менеджери, а не фантасти з пачкою "презенташок".
"Зараз, як у 2014 році, пересидіти не вдасться. Необхідно змінювати економічну політику, треба закінчувати весь цей держкапіталізм", – додав Дерипаска.
Дерипаска має актив в Україні – Миколаївський глиноземний завод.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua