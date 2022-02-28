Дерипаска: Прийшов час закінчувати цей держкапіталізм

У Росії настала реальна економічна криза, не порівнянна з 2014 роком.

Про це написав російський бізнесмен Олег Дерипаска на своїй сторінці в Telegram.

"Підйом ставки, обов'язковий продаж валюти (зараз ще згадають, що за курсом, встановленим ЦБ на дату проведення розрахунків) – це перший тест на те, за чий кошт реально буде цей банкет.

Дуже хочеться роз'яснень та виразних коментарів щодо економічної політики найближчих трьох місяців", – написав він.

Дерипаска вважає, що для виходу з кризи потрібні "реальні кризові менеджери, а не фантасти з пачкою "презенташок".

"Зараз, як у 2014 році, пересидіти не вдасться. Необхідно змінювати економічну політику, треба закінчувати весь цей держкапіталізм", – додав Дерипаска.

Дерипаска має актив в Україні – Миколаївський глиноземний завод.