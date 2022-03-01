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"РУСАЛ" Дерипаски зупинив виробництво на Миколаївському глиноземному заводі

Вівторок, 1 березня 2022, 10:59

Російська компанія "РУСАЛ" тимчасово припинила виробництво на Миколаївському глиноземному заводі.

Компанія пояснила це рішення "неминучими логістичними та транспортними проблемами на Чорному морі та прилеглих територіях", передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому, "РУСАЛ" не очікує на серйозні наслідки для випуску алюмінію на своїх підприємствах.

Миколаївський завод випускає 1,7 млн т глинозему на рік (близько 20% від загального випуску глинозему Русала), це другий найбільший глиноземний актив компанії.

Нагадаємо:

Раніше російський бізнесмен Олег Дерипаска заявив, що у Росії настала реальна економічна криза, не порівнянна з 2014 роком.

Дерипаска має актив в Україні – Миколаївський глиноземний завод.

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РусАл

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