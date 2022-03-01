"РУСАЛ" Дерипаски зупинив виробництво на Миколаївському глиноземному заводі
Російська компанія "РУСАЛ" тимчасово припинила виробництво на Миколаївському глиноземному заводі.
Компанія пояснила це рішення "неминучими логістичними та транспортними проблемами на Чорному морі та прилеглих територіях", передає "Інтерфакс-Україна".
При цьому, "РУСАЛ" не очікує на серйозні наслідки для випуску алюмінію на своїх підприємствах.
Миколаївський завод випускає 1,7 млн т глинозему на рік (близько 20% від загального випуску глинозему Русала), це другий найбільший глиноземний актив компанії.
Нагадаємо:
Раніше російський бізнесмен Олег Дерипаска заявив, що у Росії настала реальна економічна криза, не порівнянна з 2014 роком.
Дерипаска має актив в Україні – Миколаївський глиноземний завод.
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