Запрет НБУ на выдачу средств в иностранной валюте не распространится на переводы Western Union

Запрет Национального банка на выдачу средств в инвалюте, введенный в связи с военным положением, не распространится на переводы платежной системы Western Union для выплат наличными деньгами без открытия счета.

Об этом говорится в разъяснении директора департамента открытых рынков НБУ Алексея Лупина для украинских банков, передает Интерфакс-Украина.

"Ограничения не распространяются на переводы, поступившие в иностранной валюте из-за границы Украины физлицам для выплат наличными без открытия счета (включая переводы, осуществляемые с использованием международных платежных систем, в частности Western Union и другими)", – говорится в сообщении.