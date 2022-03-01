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Запрет НБУ на выдачу средств в иностранной валюте не распространится на переводы Western Union

Вторник, 1 марта 2022, 15:14

Запрет Национального банка на выдачу средств в инвалюте, введенный в связи с военным положением, не распространится на переводы платежной системы Western Union для выплат наличными деньгами без открытия счета.

Об этом говорится в разъяснении директора департамента открытых рынков НБУ Алексея Лупина для украинских банков, передает Интерфакс-Украина.

"Ограничения не распространяются на переводы, поступившие в иностранной валюте из-за границы Украины физлицам для выплат наличными без открытия счета (включая переводы, осуществляемые с использованием международных платежных систем, в частности Western Union и другими)", – говорится в сообщении.

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Western Union НБУ

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