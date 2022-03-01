Запрет НБУ на выдачу средств в иностранной валюте не распространится на переводы Western Union
Вторник, 1 марта 2022, 15:14
Запрет Национального банка на выдачу средств в инвалюте, введенный в связи с военным положением, не распространится на переводы платежной системы Western Union для выплат наличными деньгами без открытия счета.
Об этом говорится в разъяснении директора департамента открытых рынков НБУ Алексея Лупина для украинских банков, передает Интерфакс-Украина.
"Ограничения не распространяются на переводы, поступившие в иностранной валюте из-за границы Украины физлицам для выплат наличными без открытия счета (включая переводы, осуществляемые с использованием международных платежных систем, в частности Western Union и другими)", – говорится в сообщении.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua