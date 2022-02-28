НБУ хочет оставить банки РФ и Беларуси без иностранной валюты

Национальный банк инициировал остановку поставки наличной иностранной валюты в банки России и Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Национальный банк Украины обратился к руководителям европейских центральных банков, поставляющих наличную валюту, послам группы G7 и представителям международной системы быстрых денежных переводов Western Union с просьбой остановить поставки в российские и белорусские банки наличной иностранной валюты", – говорится в заявлении.

Такое обращение, объясняет регулятор, обусловлено необходимостью принять меры в связи с действием военного положения в Украине. В НБУ отмечают, что принимают все возможные меры, чтобы обеспечить стабильное функционирование финансовой системы и противодействовать агрессии России в финансовой сфере.

"Верю, что ради мира в Украине наши коллеги и партнеры прекратят поставлять наличную иностранную валюту в банки стран-агрессоров", - добавил глава НБУ Кирилл Шевченко.