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НБУ хочет оставить банки РФ и Беларуси без иностранной валюты

Понедельник, 28 февраля 2022, 16:37

Национальный банк инициировал остановку поставки наличной иностранной валюты в банки России и Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Национальный банк Украины обратился к руководителям европейских центральных банков, поставляющих наличную валюту, послам группы G7 и представителям международной системы быстрых денежных переводов Western Union с просьбой остановить поставки в российские и белорусские банки наличной иностранной валюты", – говорится в заявлении.

Такое обращение, объясняет регулятор, обусловлено необходимостью принять меры в связи с действием военного положения в Украине. В НБУ отмечают, что принимают все возможные меры, чтобы обеспечить стабильное функционирование финансовой системы и противодействовать агрессии России в финансовой сфере.

"Верю, что ради мира в Украине наши коллеги и партнеры прекратят поставлять наличную иностранную валюту в банки стран-агрессоров", - добавил глава НБУ Кирилл Шевченко.

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