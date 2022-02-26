Венгрия не против отключения России от SWIFT — посольство

В посольстве Венгрии в Украине заявили, что страна не выступает против отключения России от системы SWIFT.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Венгрии в Facebook.

"При этом я с сожалением и с удивлением вижу, что некоторые представители международной политики и международной печати не прекращают создавать ложные новости и ложь. Я не понимаю, как в то время, когда люди умирают, когда идет война, некоторые руководят фабриками фейковых новостей.

И теперь лгут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, в отношении системы SWIFT. Пусть уже будет понятно: ЭТО НЕПРАВДА! Мы никогда не выступали против ни одного из предложений по санкциям, мы не блокировали и не блокируем ничего", — заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто.

Накануне власти Кипра заявили, что не будут блокировать исключение России из SWIFT. Венгрия оставалась едва ли не последней страной, которая не предоставила своей публичной поддержки этим санкциям против государства-агрессора.