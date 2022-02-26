Угорщина не проти відключення Росії від SWIFT — посольство

У посольстві Угорщини в Україні заявили, що країна не виступає проти відключення Росії від системи SWIFT.

Про це йдеться у заяві голови МЗС Угорщини у Facebook.

"При цьому я з жалем і з подивом бачу, що деякі представники міжнародної політики та міжнародної преси не припиняють створювати неправдиві новини і брехню. Я не розумію, як у той час, коли люди вмирають, коли йде війна, дехто керує фабриками фейкових новин.

І тепер брешуть, що Угорщина блокує частину санкцій проти Росії, наприклад, щодо системи SWIFT. Нехай уже буде зрозумілим: ЦЕ НЕПРАВДА! Ми ніколи не виступали проти жодної з пропозицій щодо санкцій, ми не блокували і не блокуємо нічого", — заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто.

Напередодні влада Кіпру заявила, що не блокуватиме виключення Росії зі SWIFT. Відтак, Угорщина залишалася чи не останньою країною, яка не надала своєї публічної підтримки цим санкціям проти держави-агресора.

Нагадаємо:

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вимагає відключити Росію від системи платежів SWIFT.

Як повідомлялося, Байден о 7 вечора оголосить про нові санкції та зброю для України. ЄС обіцяє запровадити жорсткі санкції протягом 24 годин.

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