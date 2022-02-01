Украина впервые в истории физически импортирует газ из Венгрии

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Впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину.

Об этом сообщил директор оператора газотранспортной системы Сергей Макогон в Facebook.

Ранее система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях.

Венгерское направление, отмечает Макогон, стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита.

Кроме того, открытие направления позволило трейдерам организовывать поставки в Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии.

Напоминаем:

В первые три месяца нового года из Венгрии в Украину можно ожидать реверсную поставку 700 млн кубометров газа.

Операторы ГТС Украины и Венгрии заключили соглашение об увеличении на треть гарантированных мощностей для импорта газа из Европы.

Экономическая правда