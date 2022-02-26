Відключення РФ від SWIFT все ближче: Кіпр не блокуватиме рішення

Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Також на такий крок погодилася Італія.

Про це повідомляє Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Вилучення Росії з SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або за її межі. Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни.

Раніше повідомлялося, що існує реальна ймовірність того, що Європейський Союз може відрізати Росію від SWIFT, високобезпечної платіжної мережі, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу.

"Високопоставлені джерела в ЄС повідомили CNN, що у країнах-членах існує розрив між такими країнами як Польща, Естонія, Латвія та Литва, які хочуть відключення від SWIFT як частину пакету санкцій, який буде оголошено пізніше.

А також такими країнами, як Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр, які мають міцніші економічні зв'язки з Росією та не хочуть, щоб SWIFT включали до нових санкцій", - повідомлялося раніше.

Нагадаємо:

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вимагає відключити Росію від системи платежів SWIFT.

Як повідомлялося, Байден о 7 вечора оголосить про нові санкції та зброю для України. ЄС обіцяє запровадити жорсткі санкції протягом 24 годин.

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