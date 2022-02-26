В странах Восточной Европы наблюдаются очереди в АЗС и банкоматы российских банков

На фоне широкомасштабной агрессии России против Украины в Восточной Европе наблюдаются панические очереди к АЗС, а также нехватка наличных денег в банкоматах российских банков.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, в Хорватии клиенты "дочки" российского "Сбербанка" выискивались в очереди в банкоматы и кассы учреждения. В то же время центральный банк страны уверяет, что проблем с ликвидностью и запасами наличных денег ни у одного хорватского банка нет. Накануне Сбербанк попал в санкционный список США.

Панические настроения наблюдаются практически во всех странах бывшего Восточного блока: от Эстонии в Болгарию, передает издание. В частности, в Польше зафиксированы очереди в АЗС из-за опасений, что начало войны в Украине может спровоцировать проблемы со снабжением топливом.

Мы подготовлены. Мы полностью снабжены горючим. Оно не закончится", – сообщил руководитель одной из крупнейших нефтяных компаний Польши PKM Orlen SA Даниэль Обайтек.

Кроме того, в Польше местные жители выискиваются в очереди к банкоматам, а также за товарами первой необходимости.