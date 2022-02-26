У країнах Східної Європи спостерігаються черги до АЗС та банкоматів російських банків

На тлі широкомасштабної агресії Росії проти України у Східній Європі спостерігаються панічні черги до АЗС, а також брак готівки у банкоматах російських банків.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, у Хорватії клієнти "дочки" російського "Сбербанку" вишукувалися у черги до банкоматів та кас установи. Водночас центральний банк країни запевняє, що проблем з ліквідністю та запасами готівки у жодного хорватського банку немає. Напередодні "Сбербанк" потрапив у санкційний список США.

Панічні настрої спостерігаються практично у всіх країнах колишнього Східного блоку: від Естонії до Болгарії, передає видання. Зокрема у Польщі зафіксовані черги до АЗС через побоювання, що початок війни в Україні може спровокувати проблеми із постачанням пального.

"Ми підготовлені. Ми повністю забезпечені пальним. Воно не закінчиться", — повідомив керівник однієї з найбільших нафтових компаній Польщі PKM Orlen SA Даніель Обайтек.

Крім цього у Польщі місцеві мешканці вишуковуються у черги до банкоматів, а також за товарами першої необхідності.