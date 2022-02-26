Счетная палата призвала Международную организацию высших органов аудита исключить РФ

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан призвал всех членов Международной организации высших органов аудита INTOSAI прекратить председательство страны-агрессора России с ее последующим исключением вообще.

Об этом говориться в telegram ведомства.

"Я прошу органы аудита всего мира, тиснение на свои правительства, чтобы санкции в отношении России были болезненными и действенными", - отметил он.

Пацкан считает, что именно аудиторы могут указать своим правительствам самые уязвимые места, по которым стоит ударить страну-агрессора.