Счетная палата призвала Международную организацию высших органов аудита исключить РФ
Суббота, 26 февраля 2022, 13:31
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан призвал всех членов Международной организации высших органов аудита INTOSAI прекратить председательство страны-агрессора России с ее последующим исключением вообще.
Об этом говориться в telegram ведомства.
"Я прошу органы аудита всего мира, тиснение на свои правительства, чтобы санкции в отношении России были болезненными и действенными", - отметил он.
Пацкан считает, что именно аудиторы могут указать своим правительствам самые уязвимые места, по которым стоит ударить страну-агрессора.
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