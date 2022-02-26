Рахункова палата закликала Міжнародну організацію вищих органів аудиту виключити РФ
Субота, 26 лютого 2022, 13:31
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан закликав всіх членів Міжнародної організації вищих органів аудиту INTOSAI припинити головування країни-агресора Росії з її подальшим виключенням взагалі.
Про це йдеться у telegram відомства.
"Я прошу органи аудиту всього світу, тисність на свої уряди, щоб санкції відносно Росії були болючими та дієвими", - зазначив він.
Пацкан вважає, що саме аудитори можуть вказати своїм урядам найвразливіші місця по яким варто вдарити країну-агресора.
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