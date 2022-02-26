Криптосообщество готово заплатить за информацию о криптокошельках российских и белорусских политиков
Суббота, 26 февраля 2022, 13:08
Украинское криптосообщество готово предоставить вознаграждение за любую информацию о криптокошельках российских и белорусских политиков и их близлежащем окружении (их представителей, доверенных лиц и детей).
Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"В условиях войны политические преступники и их муртады могут попытаться вывести свои капиталы в криптоактивы. Мы будем их преследовать. Все их криптокапиталы будут маркированы, их ценность будет равна 0", - отметил он.
Федоров заявил, что с соответствующей информацией следует обращаться к @ArtemAf.
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