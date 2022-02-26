Криптосообщество готово заплатить за информацию о криптокошельках российских и белорусских политиков

Украинское криптосообщество готово предоставить вознаграждение за любую информацию о криптокошельках российских и белорусских политиков и их близлежащем окружении (их представителей, доверенных лиц и детей).

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"В условиях войны политические преступники и их муртады могут попытаться вывести свои капиталы в криптоактивы. Мы будем их преследовать. Все их криптокапиталы будут маркированы, их ценность будет равна 0", - отметил он.

Федоров заявил, что с соответствующей информацией следует обращаться к @ArtemAf.