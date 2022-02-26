Криптоспільнота готова заплатити за інформацію про криптогаманці російських та білоруських політиків

Українська криптоспільнота готова надати винагороду за будь-яку інформацію про криптогаманці російських та білоруських політиків та їх наближчого оточення (їхніх представників, довірених осіб та дітей).

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"В умовах війни політичні злочинці та їх посіпаки можуть спробувати вивести свої капітали в криптоактиви. Ми будемо їх переслідувати. Всі їхні криптокапітали будуть марковані, їх цінність буде дорівнювати 0", - зазначив він.

Федоров заявив, що з відповідної інформацією треба звертатись до @ArtemAf.