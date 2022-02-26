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Пенсии выплачиваются своевременно и в полном объеме – Минсоцполитики

Суббота, 26 февраля 2022, 11:00

Пенсионный фонд обеспечивает своевременную выплату пенсий во время военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что в условиях военного положения финансирование пенсий за февраль 2022 года произошло своевременно и в полном объеме. Пенсии, выплачиваемые через счета в банках, зачислены на счета получателей до 25 февраля в соответствии с графиком финансирования", – говорится в уведомлении министерства.

Пенсионный фонд перечислил в полном объеме средства на выплату пенсий, выплату и доставку которых по месту фактического проживания получателей осуществляет "Укрпошта".

"При этом период такой доставки продлен до 28 февраля 2022 года из-за опасности для работы почтальонов", – отмечают в ведомстве.

Экономическая правда

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пенсии Минсоцполитики

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