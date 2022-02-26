Пенсії виплачуються своєчасно і в повному обсязі – Мінсоцполітики

Пенсійний фонд забезпечує своєчасну виплату пенсій під час воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

"Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що в умовах воєнного стану фінансування пенсій за лютий 2022 року відбулось вчасно і в повному обсязі. Пенсії, що виплачуються через рахунки в банках, зараховано на рахунки отримувачів до 25 лютого відповідно до графіка фінансування", – йдеться в повідомленні міністерства.

Наголошується, що Пенсійний фонд перерахував у повному обсязі кошти на виплату пенсій, виплату та доставку яких за місцем фактичного проживання отримувачів здійснює "Укрпошта".

"При цьому період такої доставки продовжено до 28 лютого 2022 року через небезпеку для роботи листонош", – наголошують у відомстві.

Економічна правда