Пересчет пенсий: в марте выплаты вырастут минимум на 14%

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По предварительным расчетам индексация пенсий в марте составит не менее 14%.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью ЭП.

Он объяснил, как происходит индексация пенсий. Сначала показатель средней зарплаты, учитываемый для исчисления пенсии, увеличивается на коэффициент по 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год.

К этому он увеличивается на коэффициент в соответствии с 50% роста средней зарплаты за три календарных года, предшествующих году, в котором производится перерасчет.

По предварительным данным Минсоцполитики, коэффициент для пересчета пенсий будет составлять не менее 14% в марте 2022 года.

Больше о ФЛПах, бюджетах на врачах и энергетике читайте в интервью: "У нас есть ответ на проблемы, которые нам создали". Министр финансов об эскалации на границе, энергетическом кризисе и зарплатах врачам

Напоминаем:

На заседании 15 сентября Кабинет Министров принял решение о выплате лицам в возрасте от 70 до 75 лет доплат к пенсии в размере до 300 грн с 1 октября 2022 года.

С 1 декабря 2021 года состоится перерасчет пенсии по двум основаниям - увеличение прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (до 1934 грн) и рост "минималки" (до 6500 грн).

Экономическая правда