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Пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – Зеленский

Вторник, 8 февраля 2022, 11:30
 
getty images

Все граждане Украины старше 60 лет получат от государства смартфон.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе Дія.Саммита 8 февраля.

"Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем независимо от возраста, поэтому вскоре все граждане Украины старше 60 лет получат от государства бесплатный, качественный, современный, быстрый смартфон", - заявил он.

Выбрать название для программы предлагают самим гражданам – таким образом президент представил электронные опросы для украинцев через Дію.

Среди вариантов – єСмартфон, БабушкаФон, єДедушка и єБабушка.

Опросы уже доступны в Дії, отметил Зеленский.

Экономическая правда

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пенсии Зеленский

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