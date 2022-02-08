Пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – Зеленский
Вторник, 8 февраля 2022, 11:30
Все граждане Украины старше 60 лет получат от государства смартфон.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе Дія.Саммита 8 февраля.
"Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем независимо от возраста, поэтому вскоре все граждане Украины старше 60 лет получат от государства бесплатный, качественный, современный, быстрый смартфон", - заявил он.
Выбрать название для программы предлагают самим гражданам – таким образом президент представил электронные опросы для украинцев через Дію.
Среди вариантов – єСмартфон, БабушкаФон, єДедушка и єБабушка.
Опросы уже доступны в Дії, отметил Зеленский.
Экономическая правда
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