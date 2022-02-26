В УЗ рассказали, как сейчас курсируют пригородные электрички
Суббота, 26 февраля 2022, 10:44
Укрзализныця опубликовала актуальную информацию о курсировании пригородных поездов.
Об этом говориться на их facebook.
Донецкое направление:
- дизель-поезда курсируют в Венгеровку (проверяется информация о повреждении путей);
- электропоезда курсируют в Святогорск.
Северное направление:
прекращено движение в Злочев, Казачья Лопань, Нежин и Бахмач.
Львовское направление:
все курсирует по графику.
Юг и центр:
- Днепр, Никополь – движение пригородных поездов осуществляется в полном объеме;
- Запорожье – везде, кроме южного направления;
- Одесса – поезда не курсируют в Умань, также с задержкой едет экспресс в Измаил.
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