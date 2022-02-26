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Укр / Рус

В УЗ рассказали, как сейчас курсируют пригородные электрички

Суббота, 26 февраля 2022, 10:44

Укрзализныця опубликовала актуальную информацию о курсировании пригородных поездов.

Об этом говориться на их facebook.

Донецкое направление:

- дизель-поезда курсируют в Венгеровку (проверяется информация о повреждении путей);

- электропоезда курсируют в Святогорск.

Северное направление:

прекращено движение в Злочев, Казачья Лопань, Нежин и Бахмач.

Львовское направление:

все курсирует по графику.

Юг и центр:

- Днепр, Никополь – движение пригородных поездов осуществляется в полном объеме;

- Запорожье – везде, кроме южного направления;

- Одесса – поезда не курсируют в Умань, также с задержкой едет экспресс в Измаил.

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