В УЗ розповіли, як зараз курсують приміські електрички
Субота, 26 лютого 2022, 10:44
Укрзалізниця опублікувала актуальну інформація щодо курсування приміських поїздів.
Про це йдеться на їхньому facebook.
Донецький напрямок:
- дизель-поїзди курсують до Венгерівки (перевіряється інформація про пошкодження колій);
- електропоїзди курсують до Святогорська.
Північний напрямок:
припинено рух до Злочева, Козачої Лопані, Ніжина та Бахмача.
Львівський напрямок:
все курсує за графіком.
Південь та центр:
- Дніпро, Нікополь - рух приміських поїздів здійснюється в повному обсязі;
- Запоріжжя - скрізь, крім південного напрямку;
- Одеса - поїзди не курсують до Умані, також із затримкою їде експрес до Ізмаїла.
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