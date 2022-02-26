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Укр / Рус

В УЗ розповіли, як зараз курсують приміські електрички

Субота, 26 лютого 2022, 10:44

Укрзалізниця опублікувала актуальну інформація щодо курсування приміських поїздів.

Про це йдеться на їхньому facebook.

Донецький напрямок:

- дизель-поїзди курсують до Венгерівки (перевіряється інформація про пошкодження колій);

- електропоїзди курсують до Святогорська.

Північний напрямок:

припинено рух до Злочева, Козачої Лопані, Ніжина та Бахмача.

Львівський напрямок:

все курсує за графіком.

Південь та центр:

- Дніпро, Нікополь - рух приміських поїздів здійснюється в повному обсязі;

- Запоріжжя - скрізь, крім південного напрямку;

- Одеса - поїзди не курсують до Умані, також із затримкою їде експрес до Ізмаїла.

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Економічна правда
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