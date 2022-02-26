Все разделы
Укр / Рус

Fitch понизил кредитный рейтинг Украины

Суббота, 26 февраля 2022, 10:14
 
ФОТО: GETTY IMAGES

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Украины в валюте с "B" до "CCC".

Об этом говориться в пресс-релизе.

"Военное вторжение России привело к повышенным рискам для внешних и государственных финансов Украины, макрофинансовой стабильности и политической стабильности. 

Россия начала ракетные и наземные операции на нескольких фронтах, включая Киев. Существует высокая неопределенность в отношении масштабов конечных целей России, продолжительности, широты и интенсивности конфликта, а также его последствий", - отметили в Fitch.

Там добавили, что события заметно повышают риск оттока банковских депозитов и повышения коэффициента долларизации. 

Напоминаем:

Ранее, в начале февраля Fitch Ratings снизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Украины в валюте с "положительного" на "стабильный", зафиксировав его на уровне "B".

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте