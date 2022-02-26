Fitch понизил кредитный рейтинг Украины

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Украины в валюте с "B" до "CCC".

Об этом говориться в пресс-релизе.

"Военное вторжение России привело к повышенным рискам для внешних и государственных финансов Украины, макрофинансовой стабильности и политической стабильности.

Россия начала ракетные и наземные операции на нескольких фронтах, включая Киев. Существует высокая неопределенность в отношении масштабов конечных целей России, продолжительности, широты и интенсивности конфликта, а также его последствий", - отметили в Fitch.

Там добавили, что события заметно повышают риск оттока банковских депозитов и повышения коэффициента долларизации.

Напоминаем:

Ранее, в начале февраля Fitch Ratings снизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Украины в валюте с "положительного" на "стабильный", зафиксировав его на уровне "B".