Fitch знизив кредитний рейтинг України

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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України у валюті з B до CCC.

Про це йдеться у прес-релізі.

"Військове вторгнення Росії призвело до підвищених ризиків для зовнішніх та державних фінансів України, макрофінансової стабільності та політичної стабільності.

Росія розпочала ракетні та наземні операції на декількох фронтах, включаючи Київ. Існує висока невизначеність щодо масштабів кінцевих цілей Росії, тривалості, широти та інтенсивності конфлікту, а також його наслідків", - зазначили у Fitch.

Там додали, що події помітно підвищують ризик відтоку банківських депозитів та підвищення коефіцієнта доларизації.

Нагадуємо:

Раніше Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України у валюті з "позитивного" на "стабільний", зафіксувавши його на рівні "B".