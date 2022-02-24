Укрзализныця готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения
Укрзализныця заявила о готовности эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения – эвакуационные рейсы планируют выполнить из ряда регионов и вокзалов сегодня.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
Эвакуационные рейсы планируется выполнить из следующих регионов и вокзалов:
Луганская область:
Два эвакуационных поезда отправятся из Сватово и Рубежного сегодня днем.
Донецкая область:
Два состава будут отправляться из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.
Одесская область:
Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.
"Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются. Следите за обновлениями на официальных страницах "Укрзализныци" и внимательно слушайте объявления на вокзалах ваших городов", - говорят в УЗ.
Напомним:
В Укрзализныце заявили, что все поезда в и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику, в то же время в восточных регионах поезда идут с замедленной скоростью.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua