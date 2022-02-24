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Укрзализныця готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения

Четверг, 24 февраля 2022, 10:05 - Алексей Павлыш
 
фото: уз

Укрзализныця заявила о готовности эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения – эвакуационные рейсы планируют выполнить из ряда регионов и вокзалов сегодня.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Эвакуационные рейсы планируется выполнить из следующих регионов и вокзалов:

Луганская область:

Два эвакуационных поезда отправятся из Сватово и Рубежного сегодня днем.

Донецкая область:

Два состава будут отправляться из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.

Одесская область:

Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.

"Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются. Следите за обновлениями на официальных страницах "Укрзализныци" и внимательно слушайте объявления на вокзалах ваших городов", - говорят в УЗ.

Напомним:

В Укрзализныце заявили, что все поезда в и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику, в то же время в восточных регионах поезда идут с замедленной скоростью.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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