24 февраля – Витренко, Смилянский и Кубраков о результатах. Презентация индекса корпоративного управления

24 февраля состоится презентация первого в Украине Индекса корпоративного управления государственных компаний, разработанного Направлением корпоративного управления Киевской школы экономики (KSE Institute).

Эксперты Направления впервые проанализировали качество корпоративного управления для ТОП-15 украинских госкомпаний таких как НАК "Нафтогаз Украины", НЭК "Укрэнерго", ГП "НАЭК Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", АО "Укрзализныця", ГП МА "Борисполь", ГП " АМПУ", АО "Укрпочта", ДК "Укроборонпром", АО "ГПЗКУ", ООО "Оператор ГТС Украины", ГП "Украэрорух", АО "ДАК Автомобильные Дороги Украины", АО "Аграрный Фонд", Полиграфкомбинат "Украина".

В ходе мероприятия состоится дискуссионная панель с участием представителей профильных министерств и руководителей крупных государственных предприятий.

Почему это важно? Украинцы как конечные владельцы госкомпаний получат понятный и объективный инструмент для оценки того, управляет ли государство конкретными госкомпаниями качественно и в их интересах. Расчет и публикация индекса повысит прозрачность деятельности госкомпаний.

Программа мероприятия:

16:00–16:30 Регистрация

16:30–16:45 Поздравительное слово

Наталья Шаповал – руководитель KSE Institute, вице-президент Киевской школы экономики

Виталий Щербенко – Глава всеукраинского отраслевого объединения "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли"

16:45 –17:45 Презентация Индекса корпоративного управления

Андрей Бойцун – Глава Направления корпоративного управления

Александр Лысенко – заместитель председателя Направления корпоративного управления

Дмитрий Яблоновский – заместитель председателя Направления корпоративного управления

17:45–18:00 Перерыв

18:00–19:15 Дискуссионная панель с представителями госкомпаний и министерств

Юрий Витренко – Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины"

Александр Кубраков – Министр инфраструктуры Украины

Денис Кудин – первый заместитель Министра экономики Украины

Сергей Макогон – Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины"

Игорь Смилянский – Генеральный директор АО "Укрпочта"

Модератор дискуссионной панели – Дмитрий Денков, главный редактор издания "Экономическая правда"

19:15–19:30 Заключительная речь

Тимофей Милованов – Президент Киевской школы экономики

Участие в мероприятии по приглашениям. Онлайн-трансляцию мероприятия можно посмотреть на официальной Facebook-странице и YouTube-канале Киевской Школы Экономики (KSE).