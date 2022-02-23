24 лютого – Вітренко, Смілянський і Кубраков про результати. Презентація індексу корпоративного управління

24 лютого відбудеться презентація першого в Україні Індексу корпоративного управління державних компаній, розробленого Напрямком корпоративного управління Київської школи економіки (KSE Institute).

Експерти Напрямку вперше проаналізували якість корпоративного управління для ТОП-15 українських держкомпаній таких як НАК "Нафтогаз України", НЕК "Укренерго", ДП "НАЕК Енергоатом", ПРАТ "Укргідроенерго", АТ "Укрзалізниця", ДП МА "Бориспіль", ДП "АМПУ", АТ "Укрпошта", ДК "Укроборонпром", АТ "ДПЗКУ", ТОВ "Оператор ГТС України", ДП "Украерорух", АТ "ДАК Автомобільні Дороги України", АТ "Аграрний Фонд", Поліграфкомбінат "Україна".

Під час заходу відбудеться дискусійна панель за участю представників профільних міністерств та керівників великих державних підприємств.

Чому це важливо? Українці як кінцеві власники держкомпаній отримають зрозумілий та об’єктивний інструмент для оцінки того, чи держава керує конкретними держкомпаніями якісно та в їхніх інтересах. Розрахунок та публікація індексу підвищить прозорість діяльності держкомпаній.

Програма заходу:

16:00–16:30 Реєстрація

16:30–16:45 Вітальне слово

Наталія Шаповал – Керівниця KSE Institute, Віце-президент Київської школи економіки

Віталій Щербенко – Голова всеукраїнського галузевого об'єднання "Федерація роботодавців нафтогазової галузі"

16:45 –17:45 Презентація Індексу корпоративного управління

Андрій Бойцун – Голова Напрямку корпоративного управління

Олександр Лисенко – Заступник голови Напрямку корпоративного управління

Дмитро Яблоновський – Заступник голови Напрямку корпоративного управління

17:45–18:00 Перерва

18:00–19:15 Дискусійна панель з представниками держкомпаній та міністерств

Юрій Вітренко – Голова правління НАК "Нафтогаз України"

Олександр Кубраков – Міністр інфраструктури України

Денис Кудін – перший заступник Міністра економіки України

Сергій Макогон – Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України"

Ігор Смілянський – Генеральний директор АТ "Укрпошта"

Модератор дискусійної панелі – Дмитро Дєнков, головний редактор видання "Економічна правда"

19:15–19:30 Заключна промова

Тимофій Милованов – Президент Київської школи економіки

Участь у заході за запрошеннями. Онлайн-трансляцію заходу можна подивитися на офіційній Facebook сторінці та на YouTube-каналі Київської Школи Економіки (KSE).