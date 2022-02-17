Ryanair обещает летать в Киев, пока "в небе не летают ракеты"

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Ирландская компания-лоукостер Ryanair заявила, что планирует продолжать рейсы в и из Украины, пока угроза "советского" вторжения не воплотилась.

Об этом, как сообщает RTE, заявил главный исполнительный директор Майкл О'Лири, пишет "Европейская правда".

"Мы считаем своим долгом поддерживать украинский народ – до тех пор, пока нет войны и в небе не летают снаряды", - заявил он.

Майкл О'Лири сказал, что не видит оснований приостанавливать сообщение с Украиной, пока соответствующие органы ЕС не издали распоряжение, что это опасно.

"Важно не паниковать… Людям нужно как-то добираться домой, люди могут хотеть уехать из страны за границу куда-нибудь в Европу. Авиалинии должны обеспечить эту возможность", - отметил О'Лири.

В январе Ryanair объявили, что в последующие годы планируют разместить в Украине до 20 самолетов, а на лето планируют еженедельно 230 полетов из трех украинских аэропортов.

На вопрос, изменяются ли планы компании из-за угрозы эскалации, О'Лири сказал, что ситуацию постоянно оценивают, но Украина остается "огромным потенциальным рынком, пока не произошло советскоевторжение (Soviet invasion)".

В начале февраля Ryanair перестал продавать билеты на рейсы из Харькова и Херсона. Продажа до сих пор не возобновили, а ее остановку связывают с приближенностью населенных пунктов к местам концентрации российских войск.

Напомним, с 13 февраля некоторые авиакомпании, в частности KLM, приостановили сообщение с Украиной на фоне заявлений западных разведок о нависающей угрозе нападения РФ и сокращении персонала посольств ряда стран.

Украинская авиакомпания SkyUP была вынуждена посадить в Кишиневе самолет, следовавший из Мадейры в Киев, из-за срочного запрета ирландского владельца самолета на вхождение в воздушное пространство Украины.

Кабмин направил 17 млрд грн на гарантии безопасности полетов после того, как международные страховые компании собрались с 14 февраля прекратить страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий.