В прошлом году мировые продажи электромобилей выросли на 109%

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В 2021 году по всему миру было продано 6,5 млн электромобилей (EV), что на 109% больше, чем в 2020-м.

Об этом идет речь в новом исследовании глобального рынка электромобилей от аналитической компании Canalys.

Отмечается, что продажи электромобилей составили в прошлом году 9% всех продаж легковых автомобилей.

При этом из-за влияния COVID-ограничений и дефицита микросхем общий мировой рынок автомобилей вырос в 2021 году лишь на 4%.

"Спрос на электромобили оставался высоким в 2021 году, но было бы продано гораздо больше, если бы не хронический дефицит компонентов, все еще влияющий на каждого производителя автомобилей во всем мире", - говорят аналитики.

Так, 85% электромобилей, проданных по всему миру, доставлялись клиентам в материковом Китае и Европе.

В 2021 году в Китае было продано 3,2 миллиона электромобилей, что составляет 15% всех проданных новых автомобилей.

А в Европе было продано 2,3 миллионов электромобилей, что составляет 19% новых автомобилей.

"В 2021 году в материковом Китае было продано более 3,2 миллионов электромобилей - половина всех электромобилей, проданных во всем мире, и на 2 миллиона больше, чем было продано в стране в 2020 году", - заявили в Canalys.

При этом продажи электромобилей в США продолжают отставать от продаж в Китае и Европе. Лишь 4% новых автомобилей, проданных в США в 2021 году, являлись электромобилями.

Крупнейшие производители электромобилей в 2021 году

По данным аналитиков, Tesla лидирует на мировом рынке электромобилей с долей 14%.

VolkswagenGroup была в прошлом году второй с долей рынка 12%.

Китайская SAIC Motor Corporation идет третьей с долей, превышающей 11%.

Экономическая правда