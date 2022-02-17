В прошлом году импорт электрокаров в Украину вырос на 37%

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В Украину в 2021 году ввезли на 37% больше электрокаров, чем в 2020 году. Но доля электромобилей среди общего импорта авто в Украину до сих пор остается на уровне 1%.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

"За 2021 год в Украину ввезли почти 1 млн автомобилей. Это на 58% больше, чем в предыдущем году: 944 100 автомобилей против 598 984".

Рост отразился и на количестве ввезенных в Украину электрокаров - в общей сложности их было более 10000. Это на 37% больше, чем в 2020 году", - говорится в сообщении.

При этом первенство среди самых популярных моделей электрокаров принадлежит NISSAN LEAF, TESLA MODEL 3 и CHEVROLET BOLT EV - на их долю приходится 44% ввезенных в Украину авто (4 432 единиц из 10 053).

Отмечается, что основным препятствием для активного роста рынка электрокаров в Украине остается низкий уровень обслуживающей инфраструктуры, а именно - низкая плотность размещения скоростных зарядных станций.

Напомним:

В 2021 году по всему миру было продано 6,5 млн электромобилей (EV), что на 109% больше, чем в 2020-м.

Продажи электромобилей составили в прошлом году 9% всех продаж легковых автомобилей.

Экономическая правда