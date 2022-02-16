Все разделы
Укр / Рус

США готовы помочь Украине в расследовании масштабной кибератаки

Среда, 16 февраля 2022, 10:45

По сообщению СМИ, Штаты предложили помочь Украине расследовать небывалую по мощности кибератаку на сайты Министерства обороны, Вооруженных Сил и двух банков.

Источник: Reuters

Детали: Как отмечает издание, "Белый дом заявил, что ему известно о кибератаке в Украине, и он предоставит поддержку Киеву в расследовании и реагировании на этот случай".

Предыстория: Хакеры атаковали ряд сайтов в Украине – несколько банков и сайт Министерства обороны.

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что команда "Дии" отразила хакерские атаки из четырех стран – России, Китая, Чехии и Узбекистана.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

кибербезопасность киберпреступность хакеры США

powered by lun.ua
Материалы по теме
Ощадбанк сообщил, что возобновляет работу систем 15 февраля 2022, 19:23
Microsoft интересуется покупкой разработчика сервисов для кибербезопасности Mandiant 9 февраля 2022, 20:30
Венгрия заблокировала присоединение Украины к киберцентру при НАТО 4 февраля 2022, 13:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте