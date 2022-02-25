Враг атакует email-адреса украинских военных на сервисах i.ua и meta.ua – Госспецсвязи
Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила о массовых фишинговых письмах на email-адреса украинских сервисов i.ua и meta.ua.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
"Целями атаки становятся частные почтовые ящики украинских военных, а также связанных с ними лиц. После компрометации аккаунта, по протоколу IMAP осуществляется загрузка всей имеющейся почты. Также враг использует имеющиеся контактные адреса для дальнейших рассылок.
Указанные действия совершаются так называемой группой UNC1151, расположенной в Минске. В ее состав входят кадровые офицеры Министерства обороны Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Пример фишингового письма:
"Уважаемый пользователь. Ваши данные не подтверждены, в связи с этим Ваш почтовый ящик в течении 2 суток будет заблокирован. Для разблокировки почтового ящика мы должны удостовериться, что Вы не являетесь спам-ботом. Для этого передейдите по ссылке ниже и подтвердите свои учётные данные: В противном случае ваш почтовый ящик будет удалён безвозвратно. Надеемся на Ваше понимание.
С уважением, команда I.UA"
Ранее сообщалось, что украинцы получают на электронные ящики листы с файлами, которые могут предоставлять врагу доступ к данным из электронных устройств.
Экономическая правда
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