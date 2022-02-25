Враг атакует email-адреса украинских военных на сервисах i.ua и meta.ua – Госспецсвязи

Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила о массовых фишинговых письмах на email-адреса украинских сервисов i.ua и meta.ua.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

"Целями атаки становятся частные почтовые ящики украинских военных, а также связанных с ними лиц. После компрометации аккаунта, по протоколу IMAP осуществляется загрузка всей имеющейся почты. Также враг использует имеющиеся контактные адреса для дальнейших рассылок.

Указанные действия совершаются так называемой группой UNC1151, расположенной в Минске. В ее состав входят кадровые офицеры Министерства обороны Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Пример фишингового письма:

"Уважаемый пользователь. Ваши данные не подтверждены, в связи с этим Ваш почтовый ящик в течении 2 суток будет заблокирован. Для разблокировки почтового ящика мы должны удостовериться, что Вы не являетесь спам-ботом. Для этого передейдите по ссылке ниже и подтвердите свои учётные данные: В противном случае ваш почтовый ящик будет удалён безвозвратно. Надеемся на Ваше понимание.

С уважением, команда I.UA"

Ранее сообщалось, что украинцы получают на электронные ящики листы с файлами, которые могут предоставлять врагу доступ к данным из электронных устройств.

Экономическая правда