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С ночи до сих пор атакуют все базовые информационные ресурсы Украины – Минцифры

Четверг, 24 февраля 2022, 09:25
 
фото: минцифры

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что с ночи до утра 24 февраля происходит атака на базовые информационные ресурсы Украины.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Всю ночь мы защищали киберпространство.

Атаки на все базовые информационные ресурсы происходили и проходят без остановок.

Пока все стабильно. Все команды на местах. Сохраняем спокойствие и не паникуем!".

Украинская правда

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Минцифра кибератака кибербезопасность

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