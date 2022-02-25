Киберполиция создала бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах
Пятница, 25 февраля 2022, 12:05
Киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах.
Об этом в Telegram сообщила Нацполиция.
Там объяснили, что можно сфотографировать точки и они попадут в единую базу Google Maps.
Фото нужно делать через бот и добавлять геометку.
Бот по ссылке – @ukraine_avanger_bot.
Экономическая правда
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