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Киберполиция создала бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах

Пятница, 25 февраля 2022, 12:05

Киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах.

Об этом в Telegram сообщила Нацполиция.

Там объяснили, что можно сфотографировать точки и они попадут в единую базу Google Maps.

Фото нужно делать через бот и добавлять геометку.

Бот по ссылке – @ukraine_avanger_bot.

Экономическая правда

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кибербезопасность

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