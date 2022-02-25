Киберполиция создала бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах

Киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах.

Об этом в Telegram сообщила Нацполиция.

Там объяснили, что можно сфотографировать точки и они попадут в единую базу Google Maps.

Фото нужно делать через бот и добавлять геометку.

Бот по ссылке – @ukraine_avanger_bot.

Экономическая правда