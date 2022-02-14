Новости 14 февраля: украинские активы снова падают, "тысячей" разрешили оплатить коммуналку
О гривне. Курс гривни к доллару на межбанковских торгах за день снизился с 28,05 до 28,50.
О бензине. Цены на горючее на автозаправочных станциях растут уже тридцатый день подряд на бензины и дизтопливо.
О "ковидной тысяче". Вакцинированные лица старше 60 лет и люди с инвалидностью получили возможность платить за коммунальные услуги тысячей с "єПідтримки".
О МАУ. Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила, что вынуждена вернуть лизингодателям 5 самолетов.
О евробондах. После сообщений об отмене авиаперевозок и вывозе посольствами ряда стран своих граждан из Украины из-за риска эскалации, украинские активы упали.
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