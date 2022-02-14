Новости 14 февраля: украинские активы снова падают, "тысячей" разрешили оплатить коммуналку

О гривне. Курс гривни к доллару на межбанковских торгах за день снизился с 28,05 до 28,50.

О бензине. Цены на горючее на автозаправочных станциях растут уже тридцатый день подряд на бензины и дизтопливо.

О "ковидной тысяче". Вакцинированные лица старше 60 лет и люди с инвалидностью получили возможность платить за коммунальные услуги тысячей с "єПідтримки".

О МАУ. Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила, что вынуждена вернуть лизингодателям 5 самолетов.

О евробондах. После сообщений об отмене авиаперевозок и вывозе посольствами ряда стран своих граждан из Украины из-за риска эскалации, украинские активы упали.

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Черное море по колено: как военные учения Путина загоняют морскую торговлю Украины на мель

Из-за военных учений РФ украинские порты рискуют остаться без запланированного товарооборота. Каким будет единственный безопасный маршрут для торговых суден, какие убытки уже терпит Украина и что об этом говорит международное право. (укр)

Что происходит с авиасообщением над Украиной и куда исчезают самолеты. Разбор полетов

Компании отказываются страховать воздушные суда, которые летают в Украину. Перевозчики вынуждены отправлять самолеты за границу. Когда возобновится воздушный трафик и какие убытки могут понести авиакомпании?(укр)