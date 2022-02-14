Новини 14 лютого: українські активи знову падають, "тисячею" дозволили оплатити комуналку

Про гривню. Курс гривні до долара на міжбанківських торгах за день знизився з 28,05 до 28,50.

Про бензин. Ціни на пальне на автозаправних станціях зростають вже тридцятий день поспіль на бензини та дизпаливо.

Про "ковідну тисячу". Вакциновані особи старше 60 років отримали можливість сплачувати за комунальні послуги тисячею з "єПідтримки".

Про МАУ. Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявила, що змушена повернути лізингодавцям 5 літаків.

Про євробонди. Після повідомлень про скасування авіаперевезень та вивезення посольствами низки країн своїх громадян з України через ризик ескалації, українські активи впали.

Ексклюзиви ЕП

Чорне море по коліна: як військові навчання Путіна заганяють на мілину торгівлю України морем

Через військові навчання РФ українські порти ризикують залишитися без запланованого товарообігу. Яким буде єдиний безпечний маршрут для торгових суден, яких збитків Україна зазнає та що каже про це міжнародне право.

Що відбувається з авіарухом над Україною і куди зникають літаки. Розбір польотів

Компанії відмовляються страхувати повітряні судна, що літають в Україні. Перевізники змушені відправляти літаки за кордон. Коли відновиться повітряний трафік та яких збитків можуть зазнати авіакомпанії?