Пенсионеры и люди с инвалидностью могут сжечь за коммуналку "тысячей"

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Вакцинированные лица старше 60 лет и люди с инвалидностью получили возможность платить за коммунальные услуги тысячей с "єПідтримки".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Также, отмечают в ведомстве, украинцы старше 14 лет получили возможность подписаться на печатные издания на Укрпочте.

Срок использования также увеличился – их можно будет потратить в течение 9 месяцев со дня зачисления. Раньше срок составлял 4 месяца.

На сегодняшний день в рамках "єПідтримки" было подано более 8,6 млн заявок и оформлено 9,7 млн карт. Украинцы уже потратили 3 млрд. гривен.

Напоминаем:

Кабмин расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить 1000 грн за вакцинацию – в него вошла подписка на периодические печатные издания.

Кабинет министров принял решение расширить программу выплат для вакцинированных граждан и перечислить дополнительные 500 гривень за бустерную дозу.

Правительство разрешило людям с инвалидностью I и II групп оплачивать коммунальные услуги и лекарства тысячей, начисленной за вакцинацию.